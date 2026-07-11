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Mountainbiker schlug mit dem Kopf auf Schotterstraße auf: Schwer verletzt
Eine Mountainbike-Tour endete für einen 37-Jährigen in Partenen (Montafon, Vorarlberg) fatal: Bei einem Sturz schlug der Mann mit dem Kopf auf eine Schotterstraße auf. Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert.
Am heutigen Samstag, den 11.07.2026 um 15.35 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mountainbiker auf einer Forststraße von der Neuen Heilbronner Hütte kommend talwärts in Richtung Verbella Alpe. Auf Grund eines Fahrfehlers kam der 37-Jährige zu Sturz, überschlug sich und kam mit dem Kopf auf der Schotterstraße auf.
Mountainbiker schwerverletzt mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht
Trotz Verwendung eines Sturzhelms zog sich der Mountainbiker schwere Verletzungen zu und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht werden.
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