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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann der Mountainbike fährt.
Der 37-Jährige kam aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.
Partenen
11/07/2026
Forststraße

Mountainbiker schlug mit dem Kopf auf Schotterstraße auf: Schwer verletzt

Eine Mountainbike-Tour endete für einen 37-Jährigen in Partenen (Montafon, Vorarlberg) fatal: Bei einem Sturz schlug der Mann mit dem Kopf auf eine Schotterstraße auf. Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
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Am heutigen Samstag, den 11.07.2026 um 15.35 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mountainbiker auf einer Forststraße von der Neuen Heilbronner Hütte kommend talwärts in Richtung Verbella Alpe. Auf Grund eines Fahrfehlers kam der 37-Jährige zu Sturz, überschlug sich und kam mit dem Kopf auf der Schotterstraße auf.

Mountainbiker schwerverletzt mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Trotz Verwendung eines Sturzhelms zog sich der Mountainbiker schwere Verletzungen zu und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht werden.

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