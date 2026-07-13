Jugendliche brechen Autos auf: Zwei Polizisten bei Festnahme verletzt

Eine nächtliche Diebstahlstour von vier Jugendlichen hielt in den frühen Morgenstunden des 13. Juli 2026 die Polizei in Hohenems und Altach in Atem. Die Beschuldigten im Alter zwischen 14 und 18 Jahren plünderten geparkte Autos.

Drei der vier Burschen konnten festgenommen werden, wobei der 18-jährige Beschuldigte versuchte, sich aktiv gegen die Festnahme zu wehren.

Drei der vier Burschen konnten festgenommen werden, wobei der 18-jährige Beschuldigte versuchte, sich aktiv gegen die Festnahme zu wehren.

In den frühen Morgenstunden des heutigen 13. Juli 2026 begaben sich vier Burschen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren teils zu Fuß, teils mit dem Fahrrad, durch Hohenems bis zur Gemeindegrenze Altach und versuchten, bei geparkten Autos durch Betätigen der Türschnallen in die Innenräume der Fahrzeuge zu gelangen. Bei zumindest sieben unversperrten Fahrzeugen gelang es den Beschuldigten, die Fahrzeugtüre zu öffnen, das Innere zu durchsuchen und Wertgegenstände zu entwenden.

Burschen flüchteten, konnten jedoch aufgehalten werden

Gegen 04.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem die Beschuldigten bei einer der Tathandlungen beobachtet worden waren. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beschuldigten festgestellt werden, welche zunächst flüchteten. Drei der vier Burschen konnten in weiterer Folge festgenommen werden, wobei der 18-jährige Beschuldigte versuchte, sich aktiv gegen die Festnahme zu wehren. Durch diese Widerstandshandlungen wurden zwei einschreitende Polizeibeamte leicht verletzt. Zwischenzeitlich konnten alle vier Beschuldigten ausgeforscht werden. Sie werden auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Die Polizei rät dringend Sperren Sie Ihr Fahrzeug immer – auch bei kurzem Verlassen – ab! Schließen Sie Fenster, Türen, das Schiebedach oder das Faltdach bei Cabrios und lassen Sie keine Gegenstände im Fahrzeug liegen. Täter:innen gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes und suchen sich schlecht gesicherte bzw. unversperrte Fahrzeuge aus.

Wechseln Sie Parkplätze immer wieder. Wenn sie die Möglichkeit haben, stellen Sie Ihr Fahrzeug in einer Garage ab.

Schließen Sie Ihr Fahrzeug auch zu Hause, im Carport oder in der Garageneinfahrt ab.

Beim Verlassen des Autos, wenn möglich, Fahrzeug mechanisch versperren. Ansonsten direkt neben dem Fahrzeug versperren und kontrollieren, ob tatsächlich abgesperrt ist.

Bewahren Sie den Reserveschlüssel nicht im Fahrzeug auf.

Prüfen Sie Ihre Schlösser regelmäßig auf mechanische Funktionstüchtigkeit.

Alarmanlagen sollten nur von Fachwerkstätten eingebaut werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 17:09 Uhr aktualisiert