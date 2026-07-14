47-Jähriger stürzte mit Traktor in einen Bach, war unter der Zugmaschine eingeklemmt

Aus noch unbekannten Gründen kam am gestrigen Montagabend ein 47-Jähriger mit seinem Traktor von der Straße ab. Mitsamt dem Gefährt und Zugmaschine stürzte er in einen Bach und zog sich Verletzungen zu.

Der Mann wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Der Mann wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

Am späten Abend des gestrigen 13. Juli 2026, kam es in Möggers (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zu einem Traktorunfall. Ein 47-jähriger Mann kam gegen 22.30 Uhr auf dem Ried-Weg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Zugmaschine stürzte in einen Bach, Fahrer musste von der Rettung befreit werden

Die Zugmaschine stürzte in einen angrenzenden Bach und klemmte den Fahrer unter sich ein. Ersthelfer konnten den Mann zügig befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades im Hüftbereich ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief negativ.