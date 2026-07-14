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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen traktor-unfall.
Der Mann wurde unter der Zugmaschine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.
Möggers
14/07/2026
Verletzt

47-Jähriger stürzte mit Traktor in einen Bach, war unter der Zugmaschine eingeklemmt

Aus noch unbekannten Gründen kam am gestrigen Montagabend ein 47-Jähriger mit seinem Traktor von der Straße ab. Mitsamt dem Gefährt und Zugmaschine stürzte er in einen Bach und zog sich Verletzungen zu.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Am späten Abend des gestrigen 13. Juli 2026, kam es in Möggers (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zu einem Traktorunfall. Ein 47-jähriger Mann kam gegen 22.30 Uhr auf dem Ried-Weg aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Zugmaschine stürzte in einen Bach, Fahrer musste von der Rettung befreit werden

Die Zugmaschine stürzte in einen angrenzenden Bach und klemmte den Fahrer unter sich ein. Ersthelfer konnten den Mann zügig befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades im Hüftbereich ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief negativ.

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