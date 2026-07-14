Zwei Personen nach Brand in Mehrparteienhaus im Spital

In Bregenz-Vorkloster (Vorarlberg) wurde heute ein Mehrparteienhaus aufgrund eines Brandes evakuiert. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung im Spital behandelt werden.

Eine Person sprang aus ihrer Erdgeschosswohnung aus dem Fenster, zwei andere im zweiten und dritten Stock gelangten wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr selbstständig ins Freie.

Eine Person sprang aus ihrer Erdgeschosswohnung aus dem Fenster, zwei andere im zweiten und dritten Stock gelangten wegen der starken Rauchentwicklung nicht mehr selbstständig ins Freie.

Am heutigen Dienstag, dem 14.07.2026, kam es gegen 13.25 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Bregenz-Vorkloster zu einem Brand in einem Kellerabteil. Eine Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde sofort die Evakuierung der Bewohner des betroffenen Mehrparteienhauses eingeleitet.

Zwei Personen konnten ihre Wohnungen wegen starken Rauches nicht mehr selbstständig verlassen

Im Zuge der Evakuierung zeigte sich, dass zwei Personen, die sich in ihren Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschoss befanden, aufgrund der aufsteigenden Rauchentwicklung ihre Wohnungen nicht mehr selbstständig verlassen konnten. Die Feuerwehr befreite die Betroffenen mithilfe einer Leiter durch das Fenster.

Bewohnerin einer Erdgeschoss-Wohnung sprang aus dem Fenster

Eine weitere Bewohnerin hatte sich bereits zu Beginn der Rauchentwicklung selbstständig in Sicherheit gebracht, indem sie aus dem im Erdgeschoss gelegenen Fenster ihrer Wohnung sprang. Eine der geretteten Personen sowie die aus dem Fenster gesprungene Bewohnerin, bei der der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Parallel zur Personenrettung löschte die Feuerwehr den Brand im Kellerabteil und belüftete anschließend das Gebäude. Die Brandursache ist unbekannt. Die Erhebungen dauern an.

Im Einsatz standen

Die Freiwilligen Feuerwehren Bregenz-Rieden (5 Fahrzeuge, 32 Personen), Bregenz-Stadt (5 Fahrzeuge, 20 Personen), Bregenz-Vorkloster (4 Fahrzeuge, 21 Personen), Bregenz-Fluh (1 Fahrzeug, 12 Personen) und Wolfurt (1 Fahrzeug, 15 Personen) sowie die Betriebsfeuerwehr der Vorarlberger Kraftwerke AG mit 2 Fahrzeugen und 14 Personen. Weiters waren ein Notarzteinsatzfahrzeug mit 3 Personen, zwei Rettungsfahrzeuge mit jeweils 3 Personen sowie die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort.