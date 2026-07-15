Vater und Schwester starben: Mädchen (4) musste alles mitansehen

Zu einer Tragödie kam es am Dienstagvormittag in Satteins (Vorarlberg). Ein Traktorlenker und dessen Tochter starben bei einem schweren Unfall. Sein zweites Kind - ein erst vier Jahre altes Mädchen - musste alles mit ansehen.

Bestürzung herrscht seit Dienstag im Bezirk Feldkirch in Vorarlberg. In der hiesigen Gemeinde Satteins ist es am Vormittag zu einem tödlichen Traktorunfall gekommen. Der Lenker und seine beiden Töchter im Alter von vier und sechs Jahren waren auf einem Wiesengelände unterwegs, als das Gespann vermutlich ins Rutschen geriet und sich in der Folge überschlug.

Unfall endete tödlich

Laut der Polizei erlagen sowohl der Vater als auch dessen sechsjährige Tochter noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Das vierjährige Mädchen musste alles mitansehen. „Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Stundenlang kam keine Hilfe

Besonders dramatisch: Der Unfall blieb zunächst lange Zeit unbemerkt. „Erst am Nachmittag ging der Notruf ein“, erklären die Beamten. Im Einsatz standen Rettungskräfte mit Notarzt-Hubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Satteins und Frastanz, die Bergrettung, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei mit Libelle, Drohne und mehreren Streifen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Erhebungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 06:17 Uhr aktualisiert