Radfahrer prallt gegen Lieferwagen: Schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer prallte am Mittwoch in Lustenau (Vorarlberg) gegen das Heck eines ausfahrenden Lieferwagens. Der Mann schlug mit seinem Kopf auf den Asphalt auf, erlitt schwere Verletzungen. Der Notarzthubschrauber rückte aus.

Zu einem Verkehrsunfall kam es Mittwochmittag in der Neufeldstraße in Lustenau. Ein Paketbote (42) fuhr dort gegen 11.59 Uhr mit seinem Lieferwagen rückwärts aus einer Hauseinfahrt. Infolgedessen krachte ein Fahrradfahrer (61) aus bislang unbekannter Ursache gegen den linken Heckbereich des Transporters.

Notarzthubschrauber rückte aus

„Er wurde von seinem Fahrrad geschleudert und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. „Ein Alkomattest mit dem Lenker des Lieferwagens verlief negativ, aufgrund des Gesundheitszustandes konnte ein solcher mit dem Fahrradfahrer nicht durchgeführt werden“, stellen die Polizisten fest. Durch die Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde die Sicherstellung beider Unfallfahrzeuge angeordnet.