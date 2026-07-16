Medizinischer Vorfall in Feldkirch: Auto prallt gegen LKW

Aufgrund eines medizinischen Vorfalls kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall auf der Schillerstraße in Feldkirch. Eine 26-jährige Autofahrerin geriet aufgrund dessen auf die Gegenfahrbahn der Schillerstraße. Ein herannahender LKW-Lenker versuchte zwar noch auszuweichen, dennoch prallte die Frau seitlich gegen das Fahrzeug und wurde dort eingeklemmt.

Schutzengel am Werk

„Zeugen des Unfalls begaben sich unverzüglich zu dem Wagen, schlugen die Heckscheibe ein und leisteten der Frau bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe“, heißt es vonseiten der Polizei. Sie dürfte wohl einen Schutzengel gehabt haben, denn: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Frau weder durch den Unfall noch durch den medizinischen Vorfall verletzt“, so die Beamten. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Schillerstraße in beide Richtungen nur erschwert passierbar.