Nachbarin und Polizei verhindern Großbrand in Gartenhaus

In Lochau ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einem leerstehenden Gartenhaus gekommen. Gegen 23:37 Uhr bemerkte eine aufmerksame Nachbarin das Feuer auf dem angrenzenden Grundstück und alarmierte sofort die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich der Brand aus bislang unbekannter Ursache im Innenraum des offenstehenden und unbewohnten Gebäudes.

Beamte konnten schlimmeres verhindern

Eine Polizeistreife, die sich bereits in Lochau befand, traf nur wenige Minuten später am Einsatzort ein. Die Beamten konnten das Glutnest mithilfe eines Feuerlöschers der Nachbarin rasch unter Kontrolle bringen und so Schlimmeres verhindern. Die anschließend eintreffende Feuerwehr übernahm die restlichen erforderlichen Nachlöscharbeiten. Der entstandene Sachschaden ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Vorarlberg gering.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren an dem Einsatz zwei Streifenbesatzungen der Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Lochau beteiligt. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften direkt vor Ort, während weitere sechs Personen im Feuerwehrhaus in Bereitschaft standen.