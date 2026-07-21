Ein Mitarbeiter, ein Gläubiger: Transport-Unternehmen schlittert in die Pleite

Die Schuldnerni hat ihren Sitz in Koblach (Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) und ist im Bereich der Güterbeförderung tätig, so der KSV1870. Das Verfahren selbst wurde über Gläubigerantrag eröffnet, heißt es seitens des AKV. Betroffen sind nach derzeitigen Informationen genau ein Mitarbeiter und ein Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 32.500 Euro. Aktuell noch unklar ist, wie es zum Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz gekommen ist.

Einiges noch unklar

Die Gründe dazu führt die Insolvenzschuldnerin nicht näher aus, erklären AKV und KSV1870. Dazu heißt es von den beiden außerdem: „Die Insolvenzursachen sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden.“ Ein Antrag auf Sanierung wurde bisher nicht eingebracht. Ob ein solcher eventuell noch geplant ist, kann derzeit aber noch nicht gesagt werden und wird ebenfalls im Zuge des Verfahrens geklärt. Auch geklärt wird in den kommenden Wochen, ob eine Unternehmensfortführung überhaupt möglich ist.