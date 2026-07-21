Seit April geschlossen: Gastro-Betreiber in Insolvenz geschlittert

Über das Vermögen der Lunchbox Gastro GmbH mit Sitz in Bludenz (Vorarlberg) wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichten nun der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Die Lunchbox Gastro GmbH hat unter der Bezeichnung „Lunchbox“ einen Gastrobetrieb in Bludenz (Vorarlberg) betrieben, heißt es seitens des AKV und KSV1870. Betroffen von der Insolvenz sind drei Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 5.000 Euro. Mitarbeiter sind keine mehr beschäftigt, die betriebliche Tätigkeit wurde nämlich schon im April 2026 eingestellt.

Was noch unklar ist

Noch unklar ist jedenfalls, weshalb das Unternehmen in die Pleite geschlittert ist. Ebenfalls zu eruieren werden auch die Aktiva und Vermögenswerte sein. Nach Angaben im Insolvenzeröffnungsverfahren verfügt die Schuldnerin noch über Inventar aus dem früheren Gastrobetrieb, darüber hinaus werden noch offene Forderungen zu prüfen und gegebenenfalls einbringlich zu machen sein.

Unternehmensfortführung nicht geplant

Was jedoch in jedem Fall klar ist: „Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt. Das Unternehmen soll im Rahmen des Insolvenzverfahrens liquidiert werden“, so der AKV abschließend.