Gasleck sorgt für Großaufgebot an Einsatzkräften in Dornbirn

Zu einem Gasleck kam es am Dienstagabend in Dornbirn (Vorarlberg). Ein Baggerfahrer hatte eine Leitung im Zuge von Grabungsarbeiten beschädigt. Im Einsatz standen die Polizei, die Feuerwehr sowie die Alarmfahrer der VKW.

Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften kam es am Dienstagabend in der Sandgasse in Dornbirn. Polizisten klopften an die Türen sämtlicher Anrainer, Feuerwehrleute und die Alarmfahrer der VKW rückten an. Der Grund: Bei Grabungsarbeiten wurde eine Gasleitung von einem Bagger beschädigt.

Sandgasse gesperrt

Der 38-Jährige Baggerfahrer reagierte zum Glück geistesgegenwärtig. „Er hatte das Leck bereits provisorisch abgedichtet, sodass kein erheblicher Austritt mehr vorlag. Ein geringes Ausströmen war jedoch weiterhin wahrnehmbar“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Aufgrund dessen wurden die Bewohner der umliegenden Objekte informiert. Auch wurde die Sandgasse für die Dauer der Sicherungsmaßnahmen vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Entwarnung

Nach erfolgreicher Abdichtung der beschädigten Gasleitung konnte Entwarnung gegeben werden. Die Straßensperre wurde wieder aufgehoben. „Personen kamen durch das Ereignis nicht zu Schaden“, stellt die Polizei abschließend fest.