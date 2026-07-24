74-Jähriger verliert Bewusstsein, stirbt im Auto: Beifahrerin reagiert schnell

Ein 74-jähriger Deutscher ist wegen eines medizinischen Notfalls im Achraintunnel in Vorarlberg in seinem Auto verstorben. Seine Beifahrerin konnte einen größeren Unfall verhindern.

Freitagmittag, am 24. Juli 2026, ist der Achraintunnel in Vorarlberg wegen eines Unfalls gesperrt gewesen. Ein 74-jähriger Deutscher war auf der Bregenzerwaldstraße in Richtung Dornbirn unterwegs, als er plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt und das Bewusstsein sowie die Kontrolle über sein Auto verlor, wie die Polizei nun berichtet.

Reanimation blieb erfolglos

Die Beifahrerin konnte gerade noch rechtzeitig das Lenkrad übernehmen und das Fahrzeug kontrolliert zum Stillstand bringen. Nichtsdestotrotz touchierte dabei das Auto mit dem rechten vorderen Radkasten die Randsteinkante, wodurch es „erheblich beschädigt wurde“, so die Beamten. Die Rettungskräfte wurden umgehend verständigt und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Diese blieben jedoch erfolglos, der 74-Jährige verstarb noch an Ort und Stelle infolge des medizinischen Notfalls. Für die Dauer des Einsatzes war der Achraintunnel in beide Richtungen gesperrt.