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/ ©Montage: Geosphere Austria & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt die Erdbebenkarte der Geosphere Austria sowie einen Seismographen.
Die Erde kommt nicht zur Ruhe.
Feldkirch
24/07/2026
Keine Ruhe

Stärke 2,8: Nächstes Erdbeben in Österreich

Weiteres Erdbeben registriert: Nicht nur an der steirisch-niederösterreichischen Grenze bebte in den vergangenen Stunden die Erde. Auch im Raum Feldkirch zitterte der Boden. Das geht aus Messwerten der GeoSphere Austria hervor.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Auch im Raum Feldkirch in Vorarlberg hat am Freitagabend, dem 24. Juli 2026, um genau 18.33 Uhr die Erde gebebt. Laut dem Seismologen Nikolaus Horn hatte es eine Stärke von 2,8  auf der Richterskala. „Das Beben wurde in der näheren Umgebung teilweise deutlich verspürt“, so Horn. Aufgrund der gemessenen Magnitude kann es lokal zu leichten Gebäudeschäden kommen, beispielsweise in Form von Rissen im Verputz. Bereits in der Nacht auf Donnerstag wurde ein Erdbeben der Stärke 4,5 verzeichnet. 5 Minuten berichtete. Es hat die Region rund um den Semmering erschüttert.

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