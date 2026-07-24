Motorradunfall: 73-jähriger mit Hubschrauber in Krankenhaus geflogen

Zu einem Motorradunfall kam es am Freitagnachmittag auf der L75 Schnifner Straße nahe Thüringen (Vorarlberg). Der 73-jährige Lenker wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 in das LKH Feldkirch geflogen.

Der Mann war Teil einer dreiköpfigen Motorradgruppe, welche vom Thüringerberg kommend in Richtung Thüringen fuhr. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. „Anschließend rutschte der Lenker in Richtung des daneben befindlichen ‚Schwarzbaches'“, so die Beamten der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Das Motorrad selbst kam im Bach zum Stillstand, der Lenker landete auf der angrenzenden Wiese. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen.