Auto kracht in Supermarkt und bleibt zur Hälfte im Geschäft stecken

Am Samstagvormittag ist ein Auto auf der Lustenauerstraße in Hohenems in einen Supermarkt geprallt. Das Fahrzeug durchschlug die Schaufensterscheibe und kam erst auf halber Strecke im Verkaufsraum zum Stehen.

Am Samstagvormittag krachte ein Auto mitten in einen Supermarkt. Die Feuerwehr Hohenems ist im Einsatz.

Am Samstagvormittag krachte ein Auto mitten in einen Supermarkt. Die Feuerwehr Hohenems ist im Einsatz.

Mit voller Wucht steuerte ein Autolenker mittleren Alters am heutigen Samstagvormittag gegen 10.40 Uhr in die Glasfront eines Supermarktes in der Lustenauerstraße. Das Glas zersplitterte – das Auto stoppte erst mitten im Geschäft an einem Regal, wie die Feuerwehr Hohenems gegenüber 5 Minuten bestätigt.

2 Leichtverletzte

Bei dem Vorfall kam es zu keinen größeren Verletzungen, zwei Personen sollen allerdings leicht verletzt worden sein. Derzeit ist das Gebäude abgesperrt, das Unfallauto wird geborgen und die Feuerwehr Hohenems steht mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Gas-und Bremspedal verwechselt

Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen – es wird aber davon ausgegangen, dass der Lenker das Gas-mit dem Bremspedal verwechselt hat. Ob eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder sonstige Substanzen bestand, ist derzeit noch nicht klar.