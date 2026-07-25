Schüsse gefallen: Zwei Verletzte bei Cobra-Einsatz in Bregenz

Nach einer gefährlichen Drohung fielen am Samstagmittag Schüsse im Pfänderweg. Ein Beamter und ein Verdächtiger wurden verletzt - nähere Infos gibt die Polizei am Abend bekannt.

Im Bregenzer Pfänderweg ist es am Samstagmittag zu einem dramatischen Polizeieinsatz gekommen. Nach einer gefährlichen Drohung wurde die Spezialeinheit Cobra alarmiert. Im Verlauf des Zugriffs fielen Schüsse, bei denen sowohl ein Polizeibeamter als auch ein Tatverdächtiger verletzt wurden. Die Schussabgabe soll durch die Polizei erfolgt sein. Genaue Hintergründe zum Ablauf hat die Landespolizei für den frühen Abend angekündigt.