Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto.
Bei einem Cobra-Einsatz nach einer gefährlichen Drohung fielen am Samstagmittag Schüsse.
Bregenz
25/07/2026
Spezialeinheit

Schüsse gefallen: Zwei Verletzte bei Cobra-Einsatz in Bregenz

Nach einer gefährlichen Drohung fielen am Samstagmittag Schüsse im Pfänderweg. Ein Beamter und ein Verdächtiger wurden verletzt - nähere Infos gibt die Polizei am Abend bekannt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im Bregenzer Pfänderweg ist es am Samstagmittag zu einem dramatischen Polizeieinsatz gekommen. Nach einer gefährlichen Drohung wurde die Spezialeinheit Cobra alarmiert. Im Verlauf des Zugriffs fielen Schüsse, bei denen sowohl ein Polizeibeamter als auch ein Tatverdächtiger verletzt wurden. Die Schussabgabe soll durch die Polizei erfolgt sein. Genaue Hintergründe zum Ablauf hat die Landespolizei für den frühen Abend angekündigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at