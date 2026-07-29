Bahnhof Bregenz: Reisebus kollidiert mit Bahnsteigüberdachung

Ein ungewöhnlicher Zwischenfall hat am Mittwochvormittag auf dem Bahnhofsgelände in Bregenz (Vorarlberg) für Aufsehen gesorgt. Gegen 10.53 Uhr kollidierte ein Schweizer Reisebus mit der Überdachung von Bahnsteig 1.

Der Bus war aus der Schweiz angereist, um am Bregenzer Bahnhof weitere Fahrgäste für eine geplante Gruppenreise nach Tschechien aufzunehmen. Bei der Einfahrt auf das Areal passierte dem Buslenker jedoch ein folgenschwerer Irrtum: Er bog versehentlich in Richtung Bahnsteig 1 ab.

Lenker verschätzte sich bei der Durchfahrtshöhe

Als der Fahrer seinen Fehler bemerkte, versuchte er, das Fahrzeug über den angrenzenden Taxiabstellplatz zurück auf die Bahnhofstraße (L202) zu manövrieren. Dabei verschätzte er sich jedoch bei der Durchfahrtshöhe: Aufgrund der Fahrzeugabmessungen blieb der Bus am Dach der Bahnsteigüberdachung hängen und kollidierte mit dem Bauwerk. Verletzte gab es nach offiziellen Angaben nicht. Am Reisebus sowie an der Überdachung des Bahnsteigs entstand Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 17:07 Uhr aktualisiert