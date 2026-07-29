Schnittverletzungen nach Beziehungsdrama: 37-Jährige ging auf ihren Partner los

Dramatischer Polizeieinsatz am Mittwochmorgen: Ein 38-Jähriger erlitt bei einer Auseinandersetzung mehrere Schnittverletzungen an Hals, Armen und Beinen. Seine 37-jährige Lebensgefährtin wurde nach kurzer Fahndung festgenommen.

Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich: Eine 37-Jährige hatte ihrem Partner Schnittverletzungen zugefügt.

Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich: Eine 37-Jährige hatte ihrem Partner Schnittverletzungen zugefügt.

Ein Notruf alarmierte am heutigen Mittwoch, dem 29. Juli 2026 gegen 04.15, Uhr die Einsatzkräfte: Ein 38-jähriger Mann wählte selbst den Polizeinotruf und meldete, von seiner Partnerin im Halsbereich verletzt worden zu sein. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort auf einem öffentlichen Grillplatz bestätigte sich der Ernst der Lage. Der Mann wies mehrere Schnittverletzungen im Hals-, Arm- und Beinbereich auf.

Mann mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert

Nach einer sofortigen Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde das Opfer umgehend in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Wie die Polizei mitteilte, bestand keine Lebensgefahr, der Mann konnte das Spital nach intensiver Behandlung am späten Nachmittag wieder verlassen.

Mutmaßliche Täterin flüchtete, konnte aber schnell ausgeforscht werden

Die mutmaßliche Täterin war zunächst vom Tatort geflüchtet. Die Polizei leitete umgehend eine großräumige Fahndung nach der 37-jährigen Lebensgefährtin ein – mit Erfolg: Gegen 06.30 Uhr spürten Einsatzkräfte die Frau im Nahbereich auf. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde sie widerstandslos festgenommen.

37-Jährige in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert

Ermittler der Kriminalpolizei führten am Tatort eine umfassende Spurensicherung durch. Die Verdächtige wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen direkt in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 18:25 Uhr aktualisiert