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Bild auf 5min.at zeigt einen Sanitäter im Bus.
Zwei Fahrgäste erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades.
Wolfurt
31/07/2026
Crash

Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Lkw und Linienbus

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Freitagmittag in Wolfurt (Bezirk Bregenz, Vorarlberg). Dabei kollidierten im Bereich Unterlinden ein Lkw und ein Linienbus der öffentlichen Verkehrsmittel.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des Lastwagens von der Lauteracher Straße auf die Landesstraße L3 einbiegen. Dabei übersah er offenbar den vorrangberechtigten Linienbus, der auf der L3 von Wolfurt in Richtung Kennelbach unterwegs war. Es kam zu einer heftigen seitlichen Streifkollision der beiden Fahrzeuge.

Fensterscheiben zersplitterten, Fahrgäste verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls zersplitterten Fensterscheiben des Busses. Zwei Fahrgäste erlitten durch umherfliegende Glasscherben Verletzungen unbestimmten Grades. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Großeinsatz an Rettungskräften

Der Unfall löste einen größeren Einsatz der Rettungskräfte aus. Die Feuerwehr Wolfurt war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und aufzuräumen. Zudem standen vier Streifen der Bundespolizei mit insgesamt sieben Beamtinnen und Beamten im Einsatz, um den Unfallhergang aufzunehmen und den Verkehr umzuleiten.

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