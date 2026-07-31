Wo ist der 73-Jährige, demente Wanderer? Suche wird ausgeweitet

Seit Donnerstag, dem 30. Juli 2026, läuft im deutsch-österreichischen Grenzgebiet zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal eine umfangreiche Suchaktion nach einem 73-jährigen Mann.

Da bei dem aktuellen Sonnenschein viele Menschen auf den Hauptwegen unterwegs sind, gehen die Rettungskräfte davon aus, dass der 73-Jährige die markierten Pfade verlassen hat.

Da bei dem aktuellen Sonnenschein viele Menschen auf den Hauptwegen unterwegs sind, gehen die Rettungskräfte davon aus, dass der 73-Jährige die markierten Pfade verlassen hat.

Der Urlaubsgast, der an Demenz erkrankt ist, wurde während einer gemeinsamen Wanderung von seiner Ehefrau kurz aus den Augen verloren und gilt seither als vermisst. Im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal (Vorarlberg) läuft deshalb eine umfangreiche Suchaktion nach dem 73-Jährigen.

Zwei Wanderer sahen den Mann zuletzt am Donnerstagnachmittag

Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Bergwacht und der Polizei Oberstdorf blieben bisher ohne Erfolg. Am Freitag wurde der Einsatz deshalb auch auf österreichisches Staatsgebiet ausgeweitet. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Wanderweg zwischen der Alpe Bierenwang und der Zweiländerbahn. Zwei Wanderer hatten ihn dort noch wahrgenommen.

Einsatzkräfte befürchten Orientierungsverlust abseits der Wege

Da im Wandergebiet derzeit klares Hochdruckwetter herrscht und die Wege entsprechend stark frequentiert sind, vermuten die Einsatzkräfte, dass sich der 73-Jährige mittlerweile außerhalb der markierten Routen befindet. Auf den Hauptwegen wäre er bei dem hohen Besucheraufkommen sehr wahrscheinlich bereits erneut aufgefallen. Trotz seiner Erkrankung gilt der Vermisste als körperlich sehr fit und in der Lage, auch weite Strecken zu Fuß zurückzulegen.

Personenbeschreibung Alter: 73 Jahre

Größe: ca. 178 cm

Statur: schlank

Erscheinungsbild: trägt eine Brille

Kleidung/Ausrüstung: blaues Poloshirt, grüner Rucksack (Marke Deuter )

Besonderheiten: Der Mann ist an Demenz erkrankt und stark desorientiert, aber körperlich sehr gut zu Fuß.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die den Vermissten seit Donnerstagnachmittag gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.