Bei Klettertour: Urlauber (18) stürzt 15 Meter in die Tiefe

Zu einem Alpinunfall kam es am Nachmittag des 31. Juli 2026 im Gemeindegebiet von Dalaas. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, verunfallte ein 18-jähriger deutscher Urlaubsgast im Klettergarten Spullerplatte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der junge Mann war gemeinsam mit einer gleichaltrigen Urlaubsgästin und einem gebuchten Bergführer unterwegs. Nach absolvierten Übungen zum Seilschaftsablauf stieg die Gruppe in eine Kletterroute ein.

Selbstsicherung ausgehängt und Halt verloren

Das Unglück nahm seinen Lauf, als sich der 18-Jährige am Standplatz zwischen der ersten und zweiten Seillänge befand. Laut Polizeibericht hängte der Kletterer dort seine Selbstsicherung aus. „Aufgrund seines unsicheren Standes kippte er nach hinten und belastete das Kletterseil“, teilten die Beamten mit. Da seine Seilpartnerin ihn zu diesem Zeitpunkt nicht gesichert hatte, folgte der Sturz: Der 18-Jährige stürzte rund 10 bis 15 Meter über die nahezu senkrechte Felswand ab.

Seilnotstopp kurz über dem Boden

Der freie Fall wurde erst kurz vor dem Aufprall gestoppt – ein Knoten am Seilende, der sich bei der Seilpartnerin befand, verhinderte Schlimmeres. Aufgrund der Seildehnung dürfte der Verunfallte dennoch auf dem Boden aufgeschlagen sein und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Bergführer stieg über das Fixseil zum Verunfallten ab und leistete Erste Hilfe. Der schwer verletzte 18-Jährige wurde schließlich vom alarmierten Notarzthubschrauber „Gallus 1“ mittels Tau geborgen und direkt in den Schockraum des Landeskrankenhauses Feldkirch geflogen.