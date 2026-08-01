Suche nach Urlaubsgast: Dementer 73-Jähriger in Bergen abgängig

Umfangreiche Suchaktion im Grenzgebiet: Seit Donnerstag wird ein 73-jähriger dementer Urlaubsgast im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand (VA) vermisst. Seine Ehefrau verlor ihn kurz aus den Augen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Donnerstag, dem 30. Juli 2026, läuft im grenzübergreifenden Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand zwischen Oberstdorf und dem Kleinwalsertal eine Suchaktion. Wie die Polizei Vorarlberg in einer Presseaussendung mitteilt, wird ein 73-jähriger, an Demenz erkrankter Urlaubsgast vermisst. Seine Ehefrau hatte ihn während einer gemeinsamen Wanderung kurz aus den Augen verloren. Nachdem erste Suchmaßnahmen der Bergwacht und der Polizei Oberstdorf auf deutscher Seite ergebnislos blieben, wurde die Suche am Freitag auf österreichisches Staatsgebiet ausgeweitet. Zuletzt gesehen wurde der Mann am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Wanderweg zwischen der Alpe Bierenwang und der Zweiländerbahn von zwei Wanderern.

Vermutung: Abseits der Wege unterwegs

Da die Wanderwege aufgrund des stabilen Hochdruckwetters stark frequentiert sind, gehen die Einsatzkräfte derzeit davon aus, dass sich der Mann „abseits der markierten Wanderwege aufhält“. Andernfalls wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits von anderen Ausflüglern entdeckt worden.

So sieht er aus:

73 Jahre alt, etwa 178 cm groß, schlanke Statur

Träger einer Brille

Trägt ein blaues Poloshirt und einen grünen Rucksack der Marke Deuter

Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist der Mann desorientiert, jedoch „körperlich sehr gut zu Fuß und in der Lage, auch längere Strecken zurückzulegen“.

Hast du etwas gesehen?

Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal ersucht dringend um Mithilfe: Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal unter 059 1338 129100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.