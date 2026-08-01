Rauchentwicklung: „Libelle“ löscht Glutnester

Wie die Polizei berichtet, wurden am Freitagabend im Bereich Blasenka in Fontanella mehrere Glutnester entdeckt. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ löschte direkt aus der Luft.

Zu einem Löscheinsatz aus der Luft kam es am Freitagabend, dem 31. Juli 2026, im Gemeindegebiet von Fontanella (Vorarlberg). Wie die Polizei mitteilte, wurde der Polizeiinspektion Thüringen gegen Abend eine sichtbare Rauchentwicklung oberhalb der Baumgrenze im Bereich Blasenka gemeldet. Eine ausgerückte Polizeistreife konnte den Rauch vor Ort bestätigen. Um die genaue Lage in dem unwegsamen Gelände zu erkunden, wurde umgehend der Polizeihubschrauber „Libelle“ angefordert.

Wasser direkt aus dem Seewaldsee geschöpft

Bei dem Erkundungsflug entdeckte die Besatzung in einem Waldstück nahe des Seewaldsees mehrere brennende Glutnester. Mithilfe eines sogenannten „Bambi Buckets“ schöpfte die Besatzung Wasser direkt aus dem nahegelegenen Seewaldsee und löschte die Glutnester gezielt ab. Im Anschluss an die Luftlöschung übernahm die örtliche Feuerwehr die weiteren Nachkontrollen am Boden, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Ein erneuter Kontrollflug der „Libelle“ am Samstagmorgen ergab, dass keine weiteren Glutnester mehr vorhanden waren.