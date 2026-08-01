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Symbolfoto
Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man ein Polizeiauto.
Zwei Tage lang war ein 73-jähriger Wanderer vermisst, auch in Österreich wurde nach ihm gesucht.
Vorarlberg / Deutschland
01/08/2026
Große Suchaktion

Vermisster Urlauber nach zwei Tagen gefunden

Seit Donnerstag, 30. Juli 2026, wurde im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwald zwischen Oberstorf (Deutschland) und dem Kleinwalsertal (Vorarlberg) nach einem Urlauber gesucht. Er konnte nun gefunden werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Der 73-jährige Urlauber war an Demenz erkrankt und im Wandergebiet Fellhorn/Kanzelwand mit seiner Ehefrau wandern. Diese hatte ihn aus den Augen verloren und daher am 30. Juli 2026 die Einsatzkräfte eingeschaltet. Unmittelbar danach wurden seitens der Bergwacht Oberstorf und der Polizei Oberstorf umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die zunächst aber erfolglos geblieben sind.

Vermisster wohlauf auf deutschem Staatsgebiet gefunden

Daher wurde am Freitag, 31. Juli 2026, auch auf österreichischem Staatsgebiet nach dem Vermissten gesucht und die Suchaktion unter Beteiligung zahlreicher Einsatzkräfte fortgesetzt, so die Polizei in einer Aussendung. Und nun hat man auch gute Nachrichten: „Am 1. August 2026 konnte der Vermisste schließlich wohlauf im Bereich des Fellhorns auf deutschem Staatsgebiet aufgefunden werden.“

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