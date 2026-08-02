24 Drogen-, 3 Alkolenker bei Kontrollen erwischt

In den vergangenen Tagen hat das Szene Openair in Lustenau (Vorarlberg) stattgefunden. Im Rahmen des Events hat die Polizei gemeinsam mit dem Zollamt verstärkte Verkehrskontrollen durchgeführt.

Ziel der zweitägigen Schwerpunktaktion am 31. Juli und 1. August 2026 war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bekämpfen wollte man damit insbesondere Alkohol- und Drogenbeeinträchtigungen im Straßenverkehr, heißt es dazu in einer Aussendung nun. Im Rahmen der Kontrollen haben die Beamten mehrere Fahrzeuge angehalten und überprüft, wobei die Maßnahmen nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Event standen sondern den gesamten Verkehr im Großraum Dornbirn/Lustenau umfassten.

Resonanz bei vielen Verkehrsteilnehmern positiv

Im Rahmen der Kontrollen wurden zahlreiche Fahrzeuge angehalten und überprüft. Die Maßnahmen standen dabei nicht ausschließlich im Zusammenhang mit Besucherinnen und Besuchern des Szene Openairs, sondern umfassten den gesamten Verkehr im Großraum Dornbirn. Dabei wurden auch zahlreiche Verstöße festgestellt, dennoch sei die Resonanz bei vielen Verkehrsteilnehmern positiver Natur gewesen. Sämtliche nun folgenden straf- und verwaltungsrechtlichen Delikte wurden der Staatsanwaltschaft sowie der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.