Computer oder Etikettiergerät löste Brand in Vorarlberger Krankenhaus aus

Mitten in der Nacht auf Montag (3. August) rückte die Feuerwehr zum Landeskrankenhaus Bregenz aus. Im Archiv des Krankenhauses war gegen 2 Uhr ein Brand ausgebrochen. Ein Atemschutztrupp begann laut Polizei unmittelbar nach dem Eintreffen mit den Löscharbeiten. Bereits rund eine halbe Stunde später konnte die Feuerwehr „Brand aus“ melden. Anschließend wurden die verrauchten Räume gelüftet. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge glücklicherweise niemand

Computer oder Etikettiermaschine schuld

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand von einem Computer oder einem Etikettiergerät ausgegangen sein. Das Feuer blieb auf einen Bereich des Archivs beschränkt. Ein Übergreifen auf weitere Archivräume oder andere Teile des Krankenhauses konnte verhindert werden. Da sich der Brand nicht ausbreitete, musste das Krankenhaus nicht evakuiert werden.