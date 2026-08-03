152 km/h im 60er: Motorradfahrer (23) hatte „Ausrede“ parat

Sonntagnachmittag, am 2. August 2026 gegen 14 Uhr, wurde eine Zivilstreife von einem Motorradfahrer in Andelsbuch-Bersbuch (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) überholt. Danach beschleunigte er auf 152 km/h - erlaubt waren 60.

Der Motorradfahrer war in Richtung Bezau unterwegs und überholte auf seinem Weg mehrere Verkehrsteilnehmer – das teilweise auch über Sperrflächen. Er beschleunigte bei seiner Fahrt das Motorrad auf bis zu 152 km/h. Und das in einem Bereich, in dem eigentlich nur 60 km/h erlaubt gewesen wären, berichtet die Polizei weiter.

Wollte auf vor ihm fahrende Kollegen aufschließen

Nachdem er angehalten worden ist, hat der 23-jährige Deutsche den Polizisten gesagt, er sei deshalb so schnell gefahren, weil er zu den vor ihm fahrenden Kollegen aufschließen wollte. Ihm wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen, außerdem musste er auch sein Motorrad vorläufig abgeben. Zudem wird er der Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt, so die Beamten abschließend.