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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist der Bodensee mit Blick auf Bregenz.
Bei einer Frau ist es beim Schwimmen im Bodensee zu einem medizinischen Notfall gekommen.
Bodensee
04/08/2026
Von Helfern gerettet

Reanimation beim Bodensee: Pensionistin (87) schwimmt, bekommt dann Probleme

Am späten Montagnachmittag, den 3. August 2026 gegen 17.30 Uhr, ist es im Bregenzer Sporthafen am Bodensee zu einem medizinischen Notfall gekommen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Eine 87-jährige Frau ist dabei mit Schwimmhilfe in den Bodensee gestiegen und hat nach rund zehn Metern Probleme bekommen, wie die Polizei berichtet. Sie machte mit Hilferufen auf sich aufmerksam, zwei Badegäste brachten sie schließlich wieder ans Ufer, wo sie das Bewusstsein verlor. Die beiden Helfer reanimierten die Pensionistin sofort, wodurch der Kreislauf bei der Frau wiederhergestellt werden konnte. Sie wurde anschließend von den Rettungskräften stabilisiert und in Begleitung einer Notärztin ins Landeskrankenhaus eingeliefert, heißt es seitens der Polizei in einer Aussendung abschließend.

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