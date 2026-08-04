Reanimation beim Bodensee: Pensionistin (87) schwimmt, bekommt dann Probleme

Eine 87-jährige Frau ist dabei mit Schwimmhilfe in den Bodensee gestiegen und hat nach rund zehn Metern Probleme bekommen, wie die Polizei berichtet. Sie machte mit Hilferufen auf sich aufmerksam, zwei Badegäste brachten sie schließlich wieder ans Ufer, wo sie das Bewusstsein verlor. Die beiden Helfer reanimierten die Pensionistin sofort, wodurch der Kreislauf bei der Frau wiederhergestellt werden konnte. Sie wurde anschließend von den Rettungskräften stabilisiert und in Begleitung einer Notärztin ins Landeskrankenhaus eingeliefert, heißt es seitens der Polizei in einer Aussendung abschließend.