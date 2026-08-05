Vermummter E-Scooter-Lenker fährt Polizeibeamten nieder: Polizist und Teenager im Spital

Ein fataler Zwischenfall hat sich am Dienstagnachmittag in Feldkirch ereignet: Ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer stieß bei einem Anhalteversuch ungebremst mit einem Polizeibeamten zusammen. Beide Männer wurden schwer verletzt.

Gegen 16.17 Uhr wurden am gestrigen Dienstag, dem 4. August 2026, mehrere Polizeistreifen in der Hämmerlestraße (Felkdkirch, Vorarlberg) auf den Jugendlichen aufmerksam. Der 16-Jährige war von Gisingen kommend in Richtung Kapfschlucht unterwegs. Besonders auffällig: Der Lenker war mit einer pinken Sturmhaube vermummt und mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit auf seinem E-Scooter unterwegs.

Kollision bei Anhalteversuch

Ein Beamter der Polizeidiensthundeeinheit hielt daraufhin sein Dienstfahrzeug auf Höhe der Hämmerlestraße 46 an, um den Jugendlichen auf dem Radfahrstreifen zu stoppen. Der Polizist gab mit einer Anhaltekelle („HALT POLIZEI“) deutliche Zeichen zum Anhalten. Der 16-Jährige drosselte sein Tempo jedoch nicht, woraufhin es zur direkten Kollision zwischen dem E-Scooter und dem Polizisten kam.

Erstversorgung an der Unfallstelle

Der Aufprall war so heftig, dass sowohl der Polizeibeamte als auch der Jugendliche schwere Verletzungen erlitten. Als weitere Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, lagen beide Beteiligten am Boden und waren zunächst nicht ansprechbar. Die Rettungskräfte übernahmen die unmittelbare medizinische Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurden beide Verletzten in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Zeugen beobachteten den Unfall

Mehrere unbeteiligte Zeugen beobachteten den Unfallhergang und wurden von der Polizei noch an Ort und Stelle befragt. Der E-Scooter des 16-Jährigen wurde vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.