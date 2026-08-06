Häftling geflohen: Große Polizei-Fahndung in Vorarlberg

Im Stadtgebiet von Bludenz (Vorarlberg) wird aktuell, am 6. August 2026, nach einem entflohenen Häftling gefahndet. Die Polizei beruhigt aber: "Von der Person geht keine Gefahr aus."

Mehrere Polizeistreifen rauschen derzeit, am Donnerstag, 6. August 2026, durch das Stadtgebiet von Bludenz und fahnden nach einer Person. Wie die Beamten nun berichten, sei einem nach dem Fremdenrecht untergebrachten Schubhäftling des Polizeianhaltezentrums Bludenz die Flucht gelungen. All das sei geschehen, während er gerade zu einem Transportmittel gebracht werden sollte. Immerhin gehe von ihm keine Gefahr aus, versichert und beruhigt die Polizei die Bevölkerung. Die Fahndung nach ihm läuft derweil auf Hochtouren.