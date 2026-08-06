In ganz Europa gesucht: 29-jähriger Österreicher jetzt festgenommen

Gegen den 29-Jährigen gab es einen europäischen Haftbefehl. Die Vorwürfe wiegen dabei recht schwer, soll er doch dabei geholfen haben, 1,5 Millionen Euro an Cannabis verteilt zu haben. Am Grenzübergang Hörbranz war dann aber Endstation. Er wurde von den deutschen Beamten kotrolliert, die beim 29-jährigen Beifahrer 1,1 Gramm Cannabis vorfanden. Es ist allerdings nicht erlaubt, dieses nach Deutschland zu bringen.

Hat 29-Jähriger geholfen, 500 bis 600 Kilo Cannabis zu ernten und zu verkaufen?

Bei den weiteren Erhebungen stellten sie schließlich fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Handels mit Betäubungsmittel bestand. Seit 2024 soll er demnach als Mitglied einer kriminellen Vereinigung tätig und an mehreren Cannabisplantagen in Niederösterreich beteiligt gewesen sein. Die Erntemenge? 500 bis 600 Kilogramm. Nun läuft das Auslieferungsverfahren, die Auslieferung des 29-Jährigen könnte schon nächste Woche erfolgen.