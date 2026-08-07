Konkursverfahren eröffnet: Aus für bekanntes Vorarlberger Bierlokal?

Der Gastronomiebetrieb, beziehungsweise das Bierlokal "Sternbräu" in Feldkirch (Vorarlberg) am Standort Muntlix schlittert in die Insolvenz. Grund sind Liquiditätsprobleme.

Die Eigentümerin des Bierlokals „Sternbräu“ im Bezirk Feldkirch (Vorarlberg) führt die Insolvenz auf Zahlungsprobleme zurück. Im Eröffnungsverfahren wurde vorgebracht, dass eine angekündigte Drittfinanzierung die Finanzlage verbessern sollte, weshalb man von einer bloß vorübergehenden Zahlungsstockung ausging. Die genauen Insolvenzursachen werden jedoch erst durch den Insolvenzverwalter geprüft. Das berichten der Alpenländische Kreditorenverband und der KSV1870.

5 Angestellte betroffen

Den vorliegenden Unterlagen zufolge betrifft das Verfahren derzeit vier Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 186.000 Euro. Im Unternehmen sind aktuell fünf Mitarbeiter beschäftigt. Zu den Vermögenswerten der Eigentümerin zählen Liegenschaften, Forderungen aus der Geschäftstätigkeit, Bankguthaben sowie Betriebs- und Anlagevermögen. Ergänzend wurden Markenrechte und weiteres verwertbares Vermögen ausgewiesen.

Bislang kein Antrag auf Sanierung eingebracht

Das Landesgericht Feldkirch hat ein Konkursverfahren eröffnet. Aktuell liegt kein Sanierungsantrag vor. Ob ein solcher noch gestellt wird, bleibt vorerst offen und wird im weiteren Verfahrensverlauf geklärt. Über die Fortführung des Unternehmens wird im Rahmen der Berichtstagsatzung entschieden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 10:46 Uhr aktualisiert