Unbekannte stehlen Verkehrsschilder bei Feuerwehrgerätehaus und flüchten zu Fuß

Zwei unbekannte Männer demolierten und stahlen am heutigen Freitagmorgen mehrere Verkehrsschilder in Hohenems (Bezirk Dornbirn, Vorarlberg). Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In den frühen Morgenstunden des 7. August 2026 ist es im Hohenemser Ortsteil Emsreute zu einem Vorfall gekommen: Gegen 4 Uhr demontierten zwei bislang unbekannte Männer mehrere Verkehrsschilder direkt beim dortigen Feuerwehrgerätehaus. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Schuttannenstraße.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beiden Tätern sowie zum Verbleib der entwendeten Verkehrszeichen geben können, werden gebeten, sich direkt mit der Polizeiinspektion Hohenems in Verbindung zu setzen.