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/ ©Fotomontage: Feuerwehr Bregenz Vorkloster
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Brand in Bregenz in einer Fotomontage.
Ein Bregenzer Restaurant stand in der Nacht auf Sonntag in Vollbrand.
Bregenz
09/08/2026
Feuerwehreinsatz

Bregenzer Restaurant wird bei Vollbrand komplett zerstört

Mitten in der Nacht wurden die Bregenzer Einsatzkräfte aus dem Schlaf gerissen. Grund dafür war ein Restaurant, das in Vollbrand stand.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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Gegen 3 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadt Bregenz in der Nacht auf Sonntag, 9. August 2026, zu einem Restaurant-Brand in der Achsiedlungsstraße gerufen. Vor Ort angekommen zeigte sich, dass das Restaurant bereits in Vollbrand stand. Diesen konnte man zwar binnen kürzester Zeit unter Kontrolle bringen und löschen, das Restaurant wurde durch das Feuer dennoch vollständig zerstört, berichtet die Polizei nun.

Keine Verletzten, auch Autos beschädigt

Außerdem wurden auch noch mehrere auf dem Parkplatz einer angrenzenden Autowerkstatt abgestellte Autos beschädigt. Verletzt wurde immerhin niemand. Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bregenz-Stadt und Bregenz-Vorkloster, die Polizei, die Rettung und die Stadtwerke sowie die VKW.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Brand in Bregenz von weitem weg.
©Feuerwehr Bregenz Vorkloster |
Die Feuerwehren wurden in der Nacht Auf Sonntag…
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Brand in Bregenz von näherem.
©Feuerwehr Bregenz Vorkloster |
…zu einem Brand gerufen.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den beinahe schon gelöschten Brand in Bregenz.
©Feuerwehr Bregenz Vorkloster |
Das betroffene Restaurant brannte vollkommen ab.
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