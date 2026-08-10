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Symbolfoto von 5min.at: Zwei Ordner für ein Insolvenzverfahren liegen auf dem Tisch.
Sieben Mitarbeiter sind von der Pleite im Ländle betroffen.
Feldkirch
10/08/2026
Sieben Mitarbeiter

Vorarlberger Imbiss- und Hotel-Betreiber in Insolvenz geschlittert

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichten aktuell von der Insolvenz der Firma "Mur Et GmbH" aus Vorarlberg.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)
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Wie der KSV1870 berichtet, handelt es sich bei dem Unternehmen um den Betreiber eines Imbisses und Hotels im Ländle. Sieben Mitarbeiter seien demnach von der Insolvenz betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten liege bei rund 65.000 Euro, erklärt man weiter.

Unklar, wieso der Imbiss in die Insolvenz geschlittert ist

Unklar ist aktuell, wie es zum Vermögensverfall und zur schlussendlichen Insolvenz kommen konnte. Laut AKV ist ein Antrag auf Entschuldung des im Jahr 2024 erstprotokollierten Unternehmens bisher auch noch nicht eingebracht worden. Sofern das auch weiterhin nicht geschieht, wird der Insolvenzverwalter ein etwaiges Vermögen bestmöglich verwerten und ein allfälliges Masseguthaben schließlich an die Gläubiger ausschütten. Wie es weiter geht, bleibt also abzuwarten.

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