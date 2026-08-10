Vorarlberger Imbiss- und Hotel-Betreiber in Insolvenz geschlittert

Wie der KSV1870 berichtet, handelt es sich bei dem Unternehmen um den Betreiber eines Imbisses und Hotels im Ländle. Sieben Mitarbeiter seien demnach von der Insolvenz betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten liege bei rund 65.000 Euro, erklärt man weiter.

Unklar, wieso der Imbiss in die Insolvenz geschlittert ist

Unklar ist aktuell, wie es zum Vermögensverfall und zur schlussendlichen Insolvenz kommen konnte. Laut AKV ist ein Antrag auf Entschuldung des im Jahr 2024 erstprotokollierten Unternehmens bisher auch noch nicht eingebracht worden. Sofern das auch weiterhin nicht geschieht, wird der Insolvenzverwalter ein etwaiges Vermögen bestmöglich verwerten und ein allfälliges Masseguthaben schließlich an die Gläubiger ausschütten. Wie es weiter geht, bleibt also abzuwarten.