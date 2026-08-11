Betrüger fluten Vorarlberger mit Anrufen: Was du jetzt beachten solltest

In den letzten Stunden wurden in Vorarlberg vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet. Daher warnt die Polizei nun genau vor solchen.

Konkret geben sich die Anrufer als Polizisten, Gerichtsbedienstete oder Staatsanwälte aus und meinen zu ihren Opfern, dass Bekannte oder nahe Angehörige einen schweren Unfall verursacht hätten und nun in Haft seien, weshalb eine Kaution notwendig wäre. Die Täter nutzen dabei den Schockmoment und erkundigen sich nach vorhandenem Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen. Diese sollen dann anschließend an vermeintliche Gerichtsdiener beim Opfer zu Hause übergeben werden.

Auch Medizintrick wird oft angewandt

Ebenfalls „beliebt“ war bei den Anrufen auch der so genannte Medizintrick. Dabei geben sich die Betrüger als vermeintliche Ärzte aus und täuschen ihre Opfer darüber, dass nahe Angehörige schwer erkrankt seien und teure Medikamente benötigen würden. Was die Kriminalpolizei den Menschen nun rät, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Das rät die Kriminalpolizei nun: niemals Informationen über Wertgegenstände, vorhandenes Bargeld oder Bankguthaben bekanntgeben

dubiose Anrufe sofort beenden bzw. konkret nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit fragen

Angehörige anrufen, um nachzufragen, ob es wirklich einen Unfall gegeben hat

Verwandte und Bekannte über die Betrugsmasche informieren

die örtlich zuständige Polizei auf der bekannten Rufnummer zurückrufen

Wie du anonymen Betrugsanrufen ein Ende setzt

Den Erfahrungen der Polizei zufolge würde es solche Schockanrufe oft in kurzen Phasen gehäuft geben. Sollte der Anruf übrigens mit einer „Privaten Nummer“ kommen, erfahrt ihr hier, wie ihr solchen Anrufen ein Ende bereitet: „Private Nummer“: Wie du anonymen Betrugsanrufen ein Ende setzt.