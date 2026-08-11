Badeunfall: 3-Jähriger aus Wasser gezogen und reanimiert

Der Junge hattes ich in einem unbeobachteten Moment von seiner Mutter entfernt, die sich gerade im Bereich des Kinderbeckens aufhielt. Das Kind rutsche in Folge über eine Rutschbahn hinunter und ging ohne Schwimmhilfen unter. Ein aufmerksamer Badegast bemerkte das allerdings und zog das zu dem Zeitpunkt schon bewusstlose Kind aus dem Wasser und brachte ihn zum Bademeister. Dieser begann unmittelbar mit den Reanimationsmaßnahmen, wie die Polizei berichtet.

Bub erlangt nach wenigen Minuten wieder das Bewusstsein

Zwei zufällig anwesende Ärzte sowie eine Krankenpflegerin haben in weiterer Folge diese unterstützt. Nach wenigen Minuten erlangte der Bub wieder das Bewusstsein und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus nach Feldkirch gebracht. Dort wurde er bis zum späteren Dienstagnachmittag überwacht. Der Junge blieb nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse durch den Badeunfall unverletzt. Auch Hinweise auf bleibende gesundheitliche Schäden gibt es laut Polizei nicht.