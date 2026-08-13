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Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind mehrere Cobra-Beamte.
Im Einsatz in Vorarlberg stand auch die Cobra.
Vorarlberg
13/08/2026
Ermittlungen laufen

Fake-Anruf: Cobra eilt zu Einsatz, wird nicht gebraucht

Ein Notruf hat in den frühen Donnerstagmorgenstunden, am 13. August 2026, für einen Großeinsatz im Vorarlberger Oberland gesorgt. Der Anruf war aber Fake.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Wie die Polizei berichtet, hat sie in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Anrufer kontaktiert und eine Person mit Stichverletzungen in einer Wohnung im Vorarlberger Oberland gemeldet. Daraufhin eilten die Beamten zum vermeintlichen Tatort, mit dabei war auch das Sonderkommando Cobra. Im Zuge des Einsatzes konnte aber recht rasch ermittelt werden, dass es sich bei der Meldung um einen Fake-Anruf gehandelt hat. Derzeit ist die Polizei daher auf der Suche nach jener Person, die den falschen Anruf getätigt hat, heißt es in einer Aussendung abschließend.

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