Fake-Anruf: Cobra eilt zu Einsatz, wird nicht gebraucht

Wie die Polizei berichtet, hat sie in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Anrufer kontaktiert und eine Person mit Stichverletzungen in einer Wohnung im Vorarlberger Oberland gemeldet. Daraufhin eilten die Beamten zum vermeintlichen Tatort, mit dabei war auch das Sonderkommando Cobra. Im Zuge des Einsatzes konnte aber recht rasch ermittelt werden, dass es sich bei der Meldung um einen Fake-Anruf gehandelt hat. Derzeit ist die Polizei daher auf der Suche nach jener Person, die den falschen Anruf getätigt hat, heißt es in einer Aussendung abschließend.