Kollision beim Überholen: Unfalllenker (23) lässt Verletzte zurück

Zu einem riskanten Fahrmanöver ließ sich am Donnerstag ein Autofahrer (23) auf der Harder Straße in Fußach hinreißen. Im Zuge dessen kam es zu einer Kollision. Doch anstatt zu helfen, ergriffen er uns seine Beifahrerin die Flucht.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Donnerstag in Fußach (Bezirk Bregenz / Vorarlberg) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 23-jähriger Autofahrer überholte mehrere Fahrzeuge auf der L202 Harder Straße. Dazu fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit wollte eine 60-jährige Autolenkerin nach links auf das hiesige Tankstellengelände abbiegen. Es kam zur Kollision.

Unfalllenker flüchtete zu Fuß

„Die 60-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall am rechten Bein und im Bereich des linken Beckens verletzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Doch anstatt zu helfen, flüchteten der 23-jährige Lenker und seine Beifahrerin zu Fuß von der Unfallstelle. Erst im Zuge polizeilicher Ermittlungen konnten beide ausgeforscht werden. Hinzu kam, dass der Mann gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug angebracht hatte.