Straßensperre und Hubschrauber-Einsatz nach schwerem Unfall in Bregenz

Donnerstagabend, am 13. August 2026 gegen 18.08 Uhr, ist es in Bregenz im Kreuzungsbereich der Rheinstraße mit der Pulverturmgasse zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Zu der Zeit wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Rheinstraße nach links in die Pulverturmgasse abbiegen. Wie die Polizei berichtet, ist es dabei zur Kollision mit einem entgegenkommenden Moped gekommen. Durch den Crash stürzten sowohl die 18-jährige Mopedlenkerin als auch deren 17-jährige Mitfahrerin vom Fahrzeug auf die Straße. Die Fahrerin musste anschließend vom Hubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen werden, die 17-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus gefahren. Die Autofahrerin blieb beim Unfall unverletzt.

Rheinstraße eineinhalb Stunden lang gesperrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Rheinstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme von 18.47 bis 20.20 Uhr in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, so die Beamten abschließend.