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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Ein Deutscher stürzte beim Wandern in Vorarlberg ab.
Frastanz
15/08/2026
Schwerer Unfall

Pensionist (77) stürzt bei Wanderung 200 Meter ab

Eine Familienwanderung zur Feldkircher Hütte in Vorarlberg endete für einen 77-jährigen Deutschen am Samstag im Krankenhaus. Er stürzte rund 200 Meter über steiles Gelände; zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)
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Ein Deutscher stürzte beim Wandern in Frastanz (Bezirk Feldkirch / Vorarlberg) rund 200 Meter ab. „Der Mann wurde von einem Angehörigen erstversorgt und anschließend durch die Einsatzkräfte geborgen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschraubers C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Im Einsatz standen außerdem die Bergrettung Frastanz sowie eine Streife der Bundespolizei.

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