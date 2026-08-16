Bei Überholmanöver: Motorradfahrer kracht gegen LKW

Ein Überholmanöver wurde am Sonntagvormittag einem Motorradfahrer in Hittisau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zum Verhängnis. Der Mann kollidierte mit einem abbiegenden LKW.

Laut den Beamten der Polizeiinspektion Hittisau wollte der Lastwagenfahrer am Sonntagvormittag in Hittisau nach rechts in eine Seitenstraße einzubiegen. „Um die dortige Haarnadelkurve in einem Zug befahren zu können, holte der Lenker zunächst nach links aus“, schildert die Exekutive.

Kollision im Kreuzungsbereich

Ein nachfolgender Motorradfahrer nahm dieses Fahrmanöver wahr und setzte daraufhin zu einem Überholvorgang an. Im Zuge dessen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. „Das Motorrad prallte gegen die Beifahrerseite des LKW, woraufhin der Biker zu Sturz kam“, erklären die Polizisten. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber „Christophorus 8“ ins Krankenhaus Immenstadt in Deutschland geflogen.