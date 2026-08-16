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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Zwei Sanitäter kümmern sich um einen verunfallten Mopedfahrer
Die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christophorus 8“ rückte aus.
Hittisau
16/08/2026
Verkehrsunfall

Bei Überholmanöver: Motorradfahrer kracht gegen LKW

Ein Überholmanöver wurde am Sonntagvormittag einem Motorradfahrer in Hittisau (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) zum Verhängnis. Der Mann kollidierte mit einem abbiegenden LKW.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Laut den Beamten der Polizeiinspektion Hittisau wollte der Lastwagenfahrer am Sonntagvormittag in Hittisau nach rechts in eine Seitenstraße einzubiegen. „Um die dortige Haarnadelkurve in einem Zug befahren zu können, holte der Lenker zunächst nach links aus“, schildert die Exekutive.

Kollision im Kreuzungsbereich

Ein nachfolgender Motorradfahrer nahm dieses Fahrmanöver wahr und setzte daraufhin zu einem Überholvorgang an. Im Zuge dessen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. „Das Motorrad prallte gegen die Beifahrerseite des LKW, woraufhin der Biker zu Sturz kam“, erklären die Polizisten. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber „Christophorus 8“ ins Krankenhaus Immenstadt in Deutschland geflogen.

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