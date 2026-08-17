Tödlicher Badeunfall: 38-Jähriger nach zwei Stunden aus 20 Metern Tiefe geborgen

Der 38-jährige Kolumbianer war mit seiner Lebensgefährtin auf einem Stand-Up-Paddle-Board auf dem Paspelssee unterwegs, wobei das Board laut Polizei gekentert ist. Der Mann konnte aber nicht schwimmen, weshalb er untergegangen ist. Die Polizei hat sofort eine Suche eingeleitet, sowohl Rettung als auch Wasserrettung und Feuerwehr wurden alarmiert.

Reanimation erfolglos

Der 38-Jährige konnte schließlich gegen 20.10 Uhr in etwa 20 Metern Tiefe von Tauchern der Wasserrettung lokalisiert und geborgen werden. Noch auf dem Boot wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, an Ufer wurden sie unter Einsatz des Defibrillators fortgesetzt. Für den 38-Jährigen war es aber bereits zu spät, er verstarb noch am Einsatzort.