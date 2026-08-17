Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Stand-Up-Paddler und eine Kerze.
Der Kolumbianer war mit seiner Lebensgefährtin am Stand-Up-Paddle, als dieses kenterte.
Gemeinde Rankweil
17/08/2026
Sonntagabend

Tödlicher Badeunfall: 38-Jähriger nach zwei Stunden aus 20 Metern Tiefe geborgen

Am frühen Sonntagabend, 16. August 2026 gegen 18 Uhr, ist am Paspelssee (Gemeinde Rankweil, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg) ein 38-jähriger Mann bei einem Badeunfall verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der 38-jährige Kolumbianer war mit seiner Lebensgefährtin auf einem Stand-Up-Paddle-Board auf dem Paspelssee unterwegs, wobei das Board laut Polizei gekentert ist. Der Mann konnte aber nicht schwimmen, weshalb er untergegangen ist. Die Polizei hat sofort eine Suche eingeleitet, sowohl Rettung als auch Wasserrettung und Feuerwehr wurden alarmiert.

Reanimation erfolglos

Der 38-Jährige konnte schließlich gegen 20.10 Uhr in etwa 20 Metern Tiefe von Tauchern der Wasserrettung lokalisiert und geborgen werden. Noch auf dem Boot wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, an Ufer wurden sie unter Einsatz des Defibrillators fortgesetzt. Für den 38-Jährigen war es aber bereits zu spät, er verstarb noch am Einsatzort.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at