Pfändertunnel eine Stunde lang gesperrt: Das war der Grund

Montagabend, am 17. August 2026, ist ein Gefahrguttransporter durch den Pfändertunnel (Vorarlberg) gefahren. Wenig später musste der Tunnel für eine Stunde gesperrt werden, wie die Polizei berichtet.

Wie die Polizei nun berichtet, ist es gegen 18.25 Uhr nämlich zu einem Flüssigkeitsverlust und einer Rauchentwicklung beim Gefahrguttransporter, der auf der A14 Richtung Deutschland unterwegs war, gekommen. Aus Sicherheitsgründen und vor allem da davon ausgegangen werden musste, dass aus besagtem Transporter Diesel ausgetreten ist, wurde der Pfändertunnel gesperrt.

Zuständige Behörden fanden keinen Hinweis auf Gefahrenstoffe

Daraufhin fand eine Begehung durch die zuständigen Behörden statt und wenig später konnte auch schon wieder Entwarnung gegeben werden. Es konnte nämlich kein Hinweis auf Gefahrenstoffe festgestellt werden, so die Beamten. Und weiter: „Es stellte sich heraus, dass es sich bei der tropfenden Flüssigkeit aus dem LKW lediglich um Regenwasser gehandelt hatte und die Rauchentwicklung auf ein technisches Problem des Sattelschleppers zurückzuführen war.“ Dementsprechend konnte der Pfändertunnel rund eine Stunde später, um 19.30 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden.