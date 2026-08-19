Ausgerutscht: Sturz von Rohbau-Dach fordert zwei Schwerverletzte

Die Männer waren mit Arbeiten am Dach des Rohbaus beschäftigt, als es passierte: Sie verloren auf dem nassen Untergrund den Halt. Laut eigenen Aussagen rutschten sie aus und stürzten anschließend mehrere Meter in die Tiefe. „Beide wurden dabei schwer verletzt und ins LKH Feldkirch bzw. Kantonsspital St. Gallen verbracht“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarztteam, der Rettungshubschrauber C8 und drei Polizeistreifen.