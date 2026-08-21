Messerangriff in Asylunterkunft: 20-Jähriger verletzt, Verdächtiger festgenommen

In einer Asylunterkunft in Bludenz ist es in der Nacht auf den 20. August 2026 zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Streit blutig eskalierte.

In einer Asylunterkunft in Bludenz (Vorarlberg) ist es in der Nacht auf den 20. August 2026 zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 01.40 Uhr soll ein 44-jähriger somalischer Staatsangehöriger einen 20-jährigen Syrer mit einem Messer attackiert und im Bereich des Oberkörpers verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch völlig unklar.

Verdächtige versperrte nach Angriff seine Zimmertür

Nach dem Angriff zog sich der 44-jährige Tatverdächtige in sein Zimmer zurück und versperrte die Tür. Herbeigerufenen Polizeikräften gelang es jedoch kurze Zeit später, den Mann widerstandslos festzunehmen. Das 20-jährige Opfer erhielt noch vor Ort eine Notarztversorgung und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Verletzungen erwiesen sich nicht als lebensbedrohlich

Glücklicherweise erwiesen sich die Verletzungen nicht als lebensbedrohlich: Der Junge Mann konnte das Hospital bereits am darauffolgenden Tag wieder verlassen. Der mutmaßliche Angreifer befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und dem Auslöser der Tat dauern an.