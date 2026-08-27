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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Der Hund biss den 25-Jährigen in die linke Bauchseite. Die Verletzungen bemerkt der Mann erst wenig später.
Lauterach
27/08/2026
Hundebiss

Fremder Hund beißt 25-Jährigen: Polizei sucht Zeugen

Ein Vorfall in Lauterach (Vorarlberg) beschäftigt derzeit die örtliche Polizei: Am Mittwochnachmittag, den 26. August 2026, wurde ein 25-jähriger Fußgänger von einem Hund attackiert und verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr in der Karl-Höll-Straße in Lauterach. Ein mittelgroßer, braun-weißer Hund biss den Passanten unvermittelt in die linke Bauchseite. Direkt nach dem Vorfall unterhielten sich der Mann und die unbekannte Hundeführerin noch kurz, bevor beide ihren Weg in unterschiedliche Richtungen fortsetzten. Die Bissverletzung bemerkte der 25-Jährige erst kurze Zeit später.

Polizeiinspektion Lauterach bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei sucht nach der Halterin sowie Personen, die sachdienliche Angaben machen können. Die Frau wird wie folgt beschrieben. Sowohl die Hundehalterin selbst als auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Frau geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterach unter der Telefonnummer 059 133 8132 zu melden.

Angaben über die Hundesbesitzerin:

  • Alter: ca. 40 bis 50 Jahre

  • Erscheinungsbild: braunes Haar

  • Sprache: Vorarlberger Dialekt

  • Begleithund: mittelgroß, braun-weißes Fell

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