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auf dem bild von 5min.at sieht man einen jugendlichen und ein fahrrad.
Ein 14-Jähriger konnte am gestrigen Mittwoch ausgeforscht und in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert werden. Der zweite Beteiligte - ein 13-Jähriger - ist noch nicht strafmündig.
Dornbirn
27/08/2026
Drohungen

Raubüberfall auf Bursch in Dornbirn – Verdächtiger (14) ausgemittelt

Nach einem Raubüberfall auf einen 14-jährigen Jugendlichen in der Schulgasse hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht. Ein 14-Jähriger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich bereits am Abend des 22. August 2026. Das 14-jährige Opfer war auf dem Fahrrad in der Schulgasse unterwegs, als es von zwei anderen Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren verfolgt und eingeholt wurde. Die Verfolger stoppten den Burschen gewaltsam, indem sie sein Fahrrad festhielten. Unter androhender verbaler Gewalt zwangen sie den 14-Jährigen zur Herausgabe seines mitgeführten Bargelds. Zudem drohten sie ihm mit Konsequenzen, sollte er die Polizei einschalten. Nach der Übergabe des Geldes gelang dem Opfer schließlich die Flucht.

Am gestrigen 26. August klickten dann die Handschellen

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten die beiden Tatverdächtigen zügig ausmitteln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch klickten für den 14-jährigen Hauptverdächtigen am 26. August 2026 die Handschellen. Er wird in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Aufgrund seines Alters von 13 Jahren ist der zweite Beteiligte noch nicht strafprozessual mündig.

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