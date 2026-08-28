Große Suchaktion nach vermisstem Urlauber (61) im Kleinwalsertal
Seit Mittwoch wird im Kleinwalsertal (Vorarlberg) nach einem 61-jährigen Urlauber aus Deutschland gesucht. Zuletzt wurde der Mann bei der Ifen-Bergbahn in Hirschegg gesehen. Am Freitag wird die Suche fortgesetzt.
Der 61-Jährige wird seit Mittwoch, 26. August 2026, vermisst. Der Urlauber hatte seine Unterkunft in Oberstdorf alleine verlassen. Zuletzt wurde er bei der Ifen-Bergbahn in Hirschegg im Kleinwalsertal gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.
Medikamente nötig
Besonders dringend ist die Suche, weil der Mann auf eine regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen ist. Deshalb wurde umgehend eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Bergrettung machten sich auf die Suche nach dem Vermissten.
Große Suchaktion
Dabei kamen auch zwei Hubschrauber zum Einsatz. Zusätzlich suchten Einsatzkräfte mit Suchhunden und Drohnen nach dem 61-Jährigen. Trotz des umfangreichen Einsatzes blieb die Suche bislang ohne Ergebnis. Am Freitag soll sie fortgesetzt werden.
Polizei bittet um Hilfe
Nun hofft die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kleinwalsertal (Telefon: 059 1338 129100) zu melden. Eine Personenbeschreibung ist bislang nicht bekannt. Sobald eine solche vorliegt, soll sie nachträglich bekannt gegeben werden.