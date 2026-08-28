Wärmste Nacht seit Aufzeichnungsbeginn in Vorarlberg

Vorarlberg erlebte die heißeste Nacht seit Beginn der Messungen: In Feldkirch fielen die Temperaturen in der Nacht auf Freitag laut GeoSphere Austria nicht unter 27,3 Grad.

In der Nacht auf heute Freitag war der ein oder andere Vorarlberger von Hitzewallungen geplagt.

In der Nacht auf heute Freitag war der ein oder andere Vorarlberger von Hitzewallungen geplagt.

Ein kräftiger Südföhn brachte am gestrigen Donnerstag, dem 27. August 2026, sehr warme Luftmassen nach Vorarlberg, während zeitgleiche Bewölkung aus der Schweiz das nächtliche Abkühlen blockierte. Das Resultat dieser extremen Wetterlage: In Feldkirch kletterte das Thermometer bereits am Morgen auf 29 Grad, in der Nacht sank das Thermometer nicht auf unter 27,3 Grad. Das betonte die GeoSphere Austria gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Bisheriger Landesrekord gebrochen: 2017 waren es 25,5 Grad

Damit stellte der neue Wert von 27,3 Grad den bisherigen Landesrekord weit in den Schatten: Dieser stammte aus dem Jahr 2017 mit 25,5 Grad in Brand (Quelle: ORF-Wetterredaktion) und wurde um fast zwei Grad übertroffen. Wetterdaten werden in Vorarlberg zwar schon lange aufgezeichnet – in Bregenz seit 1869 und in Feldkirch seit 1875 –, allerdings wurden jahrzehntelang nur monatliche Durchschnittswerte erfasst. Detaillierte Tageswerte für Tiefst- und Höchsttemperaturen stehen erst seit 1936 zur Verfügung.